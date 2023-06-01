Гомель - Славия-Мозырь 02 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
02 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Славия-Мозырь, которое состоится 02 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 0
|21.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 4
|04.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 2
|23.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 2
|13.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|31.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 1
|28.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0