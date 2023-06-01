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Гомель - Славия-Мозырь 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
02 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Гомель
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Славия-Мозырь, которое состоится 02 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь0 : 1Гомель
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Гомель0 : 2Славия-Мозырь
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель3 : 0Славия-Мозырь
21.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь2 : 4Гомель
04.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь3 : 2Гомель
23.06.2019 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель2 : 2Славия-Мозырь
13.08.2017 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь1 : 1Гомель
15.04.2017 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Гомель2 : 0Славия-Мозырь
31.10.2015 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь3 : 1Гомель
28.06.2015 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 2Славия-Мозырь
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Гомель
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель2 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель2 : 0
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 3 : 3Гомель
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь3 : 1
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь1 : 0
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0

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