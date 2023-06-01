Динамо-Брест - Сморгонь 02 Июля прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
02 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Сморгонь, которое состоится 02 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|18.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|07.07.2017
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3