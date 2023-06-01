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Динамо-Брест - Сморгонь 02 Июля прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
02 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Динамо-Брест
Сморгонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Сморгонь, которое состоится 02 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Сморгонь1 : 1Динамо-Брест
18.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест2 : 2Сморгонь
07.07.2017 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Динамо-Брест
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 4 : 1Динамо-Брест
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 0
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 0Динамо-Брест
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 2 : 0Динамо-Брест
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Сморгонь3 : 1
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 2 : 1Сморгонь
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Сморгонь1 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 0Сморгонь
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Сморгонь1 : 3

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