Ордабасы - Аксу 02 Июля прямая трансляция
02 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Аксу, которое состоится 02 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Аксу
Павлодар
История личных встреч
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|24.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|29.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1