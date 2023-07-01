Польша U19 - Португалия U19 03 Июля прямая трансляция
03 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша U19 - Португалия U19, которое состоится 03 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша U19
Португалия U19
История личных встреч
|12.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|2 : 2
|09.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|4 : 0
|06.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|3 : 1
|19.11.2019
|U19 ЧЕ-2020
|Группа 5
|0 : 4
|16.11.2019
|U19 ЧЕ-2020
|Группа 5
|4 : 1
|29.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 3
|2 : 0
|26.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 3
|4 : 1
|23.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 3
|4 : 0