Мальта U19 - Италия U19 03 Июля прямая трансляция
03 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта U19 - Италия U19, которое состоится 03 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта U19
Италия U19
История личных встреч
|13.11.2019
|U19 ЧЕ-2020
|Группа 6
|2 : 0
|12.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|0 : 1
|09.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|4 : 0
|06.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|4 : 2
|19.11.2019
|U19 ЧЕ-2020
|Группа 6
|0 : 2
|16.11.2019
|U19 ЧЕ-2020
|Группа 6
|3 : 0
|28.06.2022
|U19 ЧЕ-2022
|1/2 финала
|2 : 1
|24.06.2022
|U19 ЧЕ-2022
|Группа A
|4 : 1
|21.06.2022
|U19 ЧЕ-2022
|Группа A
|0 : 1
|18.06.2022
|U19 ЧЕ-2022
|Группа A
|2 : 1
|29.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|0 : 2