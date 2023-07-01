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Мальта U19 - Италия U19 03 Июля прямая трансляция

03 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа A
Мальта U19
Италия U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта U19 - Италия U19, которое состоится 03 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта U19
Италия U19
История личных встреч
13.11.2019 U19 ЧЕ-2020 Группа 6 Италия U192 : 0Мальта U19
12.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 Мальта U190 : 1
09.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 4 : 0Мальта U19
06.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 4 : 2Мальта U19
19.11.2019 U19 ЧЕ-2020 Группа 6 Мальта U190 : 2
16.11.2019 U19 ЧЕ-2020 Группа 6 3 : 0Мальта U19
28.06.2022 U19 ЧЕ-2022 1/2 финала 2 : 1Италия U19
24.06.2022 U19 ЧЕ-2022 Группа A 4 : 1Италия U19
21.06.2022 U19 ЧЕ-2022 Группа A 0 : 1Италия U19
18.06.2022 U19 ЧЕ-2022 Группа A Италия U192 : 1
29.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 0 : 2Италия U19

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