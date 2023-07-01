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Торпедо М - Спартак М 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
05 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Торпедо М
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Спартак М, которое состоится 05 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва, Россия
Спартак М
Москва, Россия
Главные тренеры
Испания Жозеп Клотет
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Торпедо М1 : 2Спартак М
30.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М1 : 0Торпедо М
21.03.2015 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Торпедо М0 : 1Спартак М
14.09.2014 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Спартак М3 : 1Торпедо М
30.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 Спартак М3 : 0Торпедо М
22.10.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 23-й тур Торпедо М1 : 1Спартак М
07.05.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 8-й тур Спартак М2 : 0Торпедо М
22.10.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 27-й тур Спартак М1 : 0Торпедо М
18.06.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 12-й тур Торпедо М1 : 3Спартак М
02.10.2004 Россия - Премьер-Лига - 2004 25-й тур Спартак М1 : 2Торпедо М
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 1Торпедо М
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Торпедо М1 : 3
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Торпедо М0 : 3
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Торпедо М
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Торпедо М1 : 5
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Спартак М
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М0 : 0
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Спартак М2 : 1
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Спартак М
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 2Спартак М

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