Торпедо М - Спартак М 05 Июля прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
05 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Спартак М, которое состоится 05 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва, Россия
Спартак М
Москва, Россия
Главные тренеры
|Жозеп Клотет
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|21.03.2015
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|14.09.2014
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|30.06.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2012
|3 : 0
|22.10.2006
|Россия - Премьер-Лига - 2006
|23-й тур
|1 : 1
|07.05.2006
|Россия - Премьер-Лига - 2006
|8-й тур
|2 : 0
|22.10.2005
|Россия - Премьер-Лига - 2005
|27-й тур
|1 : 0
|18.06.2005
|Россия - Премьер-Лига - 2005
|12-й тур
|1 : 3
|02.10.2004
|Россия - Премьер-Лига - 2004
|25-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 5
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2