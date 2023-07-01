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Израиль U21 - Англия U21 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
05 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/2 финала
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Израиль U21
Англия U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль U21 - Англия U21, которое состоится 05 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль U21
Англия U21
23 Израиль вр Томер Царфати
2 Израиль зщ Карем Джабер
21 Израиль зщ Став Лемкин
5 Израиль зщ Гиль Коэн
12 Израиль зщ Рой Ревиво
10 Израиль пз Оскар Глоч
20 Израиль пз Хишам Лайоус
6 Израиль пз Омри Гандельман
15 Израиль нп Эйтан Азулай
9 Израиль нп Идан Горно
11 Израиль нп Дор Тургеман
1 Англия вр Джеймс Траффорд
4 Англия зщ Леви Колвилл
15 Англия зщ Чарли Крессвелл
5 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
14 Англия зщ Джеймс Гарнер
17 Англия пз Кёртис Джонс
21 Англия пз Анхель Гомес
7 Англия нп Морган Гиббс-Уайт
10 Англия нп Эмиль Смит-Роу
23 Англия нп Чуквунонсо Мадуэке
11 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Израиль Гай Лузон
История личных встреч
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур Англия U212 : 0Израиль U21
11.06.2013 U21 ЧЕ-2013 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Израиль U211 : 0Англия U21
05.09.2011 Товарищеские матчи U21 Сентябрь 2011 Англия U214 : 1Израиль U21
01.07.2023 U21 ЧЕ-2023 1/4 финала 0 : 0 3 : 4Израиль U21
28.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 3-й тур Израиль U211 : 0
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур Англия U212 : 0Израиль U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур 1 : 1Израиль U21
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 3 : 0Израиль U21
02.07.2023 U21 ЧЕ-2023 1/4 финала Англия U211 : 0
28.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 3-й тур Англия U212 : 0
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур Англия U212 : 0Израиль U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур 0 : 2Англия U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 1 : 2Англия U21

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