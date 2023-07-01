Израиль U21 - Англия U21 05 Июля прямая трансляция
Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
05 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/2 финала
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль U21 - Англия U21, которое состоится 05 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль U21
Англия U21
|23
|вр
|Томер Царфати
|2
|зщ
|Карем Джабер
|21
|зщ
|Став Лемкин
|5
|зщ
|Гиль Коэн
|12
|зщ
|Рой Ревиво
|10
|пз
|Оскар Глоч
|20
|пз
|Хишам Лайоус
|6
|пз
|Омри Гандельман
|15
|нп
|Эйтан Азулай
|9
|нп
|Идан Горно
|11
|нп
|Дор Тургеман
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|4
|зщ
|Леви Колвилл
|15
|зщ
|Чарли Крессвелл
|5
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|14
|зщ
|Джеймс Гарнер
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|21
|пз
|Анхель Гомес
|7
|нп
|Морган Гиббс-Уайт
|10
|нп
|Эмиль Смит-Роу
|23
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|11
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Гай Лузон
История личных встреч
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|11.06.2013
|U21 ЧЕ-2013 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|05.09.2011
|Товарищеские матчи U21
|Сентябрь 2011
|4 : 1
|01.07.2023
|U21 ЧЕ-2023
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|28.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|3 : 0
|02.07.2023
|U21 ЧЕ-2023
|1/4 финала
|1 : 0
|28.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 3-й тур
|2 : 0
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 2