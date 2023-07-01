Испания U21 - Украина U21 05 Июля прямая трансляция
Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 31254
05 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/2 финала
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U21 - Украина U21, которое состоится 05 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания U21
Украина U21
|1
|вр
|Арнау Тенас
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|14
|зщ
|Айтор Паредес
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|6
|пз
|Антонио Бланко
|16
|пз
|Алекс Баэна
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|нп
|Родри Санчес
|9
|нп
|Абель Руис
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Алексей Сич
|16
|зщ
|Арсений Батагов
|4
|зщ
|Максим Таловеров
|2
|зщ
|Константин Овчаренко
|17
|пз
|Владимир Бражко
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|20
|пз
|Алексей Кащук
|22
|пз
|Георгий Судаков
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|9
|нп
|Даниил Сикан
Главные тренеры
|Санти Дения
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|27.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|19.06.2011
|U21 ЧЕ-2011 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|01.07.2023
|U21 ЧЕ-2023
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|27.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|0 : 1
|02.07.2023
|U21 ЧЕ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|27.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|3 : 0