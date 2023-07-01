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Испания U21 - Украина U21 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 31254
05 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/2 финала
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Испания U21
Украина U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U21 - Украина U21, которое состоится 05 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания U21
Украина U21
1 Испания вр Арнау Тенас
2 Испания зщ Виктор Гомес
14 Испания зщ Айтор Паредес
5 Испания зщ Хон Пачеко
3 Испания зщ Хуан Миранда
17 Испания зщ Серхио Гомес
6 Испания пз Антонио Бланко
16 Испания пз Алекс Баэна
8 Испания пз Ойан Сансет
10 Испания нп Родри Санчес
9 Испания нп Абель Руис
12 Украина вр Анатолий Трубин
6 Украина зщ Алексей Сич
16 Украина зщ Арсений Батагов
4 Украина зщ Максим Таловеров
2 Украина зщ Константин Овчаренко
17 Украина пз Владимир Бражко
21 Украина пз Артём Бондаренко
20 Украина пз Алексей Кащук
22 Украина пз Георгий Судаков
10 Украина пз Михаил Мудрик
9 Украина нп Даниил Сикан
Главные тренеры
Испания Санти Дения
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
27.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 3-й тур Испания U212 : 2Украина U21
19.06.2011 U21 ЧЕ-2011 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Украина U210 : 3Испания U21
01.07.2023 U21 ЧЕ-2023 1/4 финала Испания U212 : 1 ДВ
27.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 3-й тур Испания U212 : 2Украина U21
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 2-й тур Испания U211 : 0
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур 0 : 3Испания U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала Испания U210 : 1
02.07.2023 U21 ЧЕ-2023 1/4 финала 1 : 3Украина U21
27.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 3-й тур Испания U212 : 2Украина U21
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 2-й тур 0 : 1Украина U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур Украина U212 : 0
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Украина U213 : 0

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