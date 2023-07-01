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Португалия U19 - Италия U19 06 Июля прямая трансляция

Стадион: Сентенари (Та-Кали, Мальта), вместимость: 2000
06 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа A
Португалия U19
Италия U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U19 - Италия U19, которое состоится 06 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа A, оно проводится на стадионе: Сентенари (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия U19
Италия U19
Главные тренеры
Португалия Жуакин Мильейру
Италия Альберто Боллини
История личных встреч
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 0 : 2Португалия U19
29.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 3 2 : 0Португалия U19
26.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 3 Португалия U194 : 1
23.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 3 Португалия U194 : 0
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 0 : 4Италия U19
28.06.2022 U19 ЧЕ-2022 1/2 финала 2 : 1Италия U19
24.06.2022 U19 ЧЕ-2022 Группа A 4 : 1Италия U19
21.06.2022 U19 ЧЕ-2022 Группа A 0 : 1Италия U19
18.06.2022 U19 ЧЕ-2022 Группа A Италия U192 : 1

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