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Мальта U19 - Польша U19 06 Июля прямая трансляция

Стадион: Сентенари (Та-Кали, Мальта), вместимость: 2000
06 Июля 2023 года в 22:15 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа A
Мальта U19
Польша U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта U19 - Польша U19, которое состоится 06 Июля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа A, оно проводится на стадионе: Сентенари (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта U19
Польша U19
Главные тренеры
Португалия Жозе Кардошу Мендеш
Польша Марцин Брош
История личных встреч
09.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 Польша U194 : 0Мальта U19
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Мальта U190 : 4
12.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 Мальта U190 : 1
09.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 Польша U194 : 0Мальта U19
06.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 4 : 2Мальта U19
19.11.2019 U19 ЧЕ-2020 Группа 6 Мальта U190 : 2
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Польша U190 : 2
12.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 Польша U192 : 2
09.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 Польша U194 : 0Мальта U19
06.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 3 : 1Польша U19
19.11.2019 U19 ЧЕ-2020 Группа 5 Польша U190 : 4

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