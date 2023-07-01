Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн 06 Июля прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
06 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн, которое состоится 06 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|14.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|28.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 4
|16.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|03.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|03.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|31.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|31.03.2018
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|23.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0