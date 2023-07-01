02:53 ()
Свернуть список

Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн 06 Июля прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
06 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн, которое состоится 06 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
14.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 2Торпедо-БелАЗ
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 4Динамо Мн
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо Мн
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Торпедо-БелАЗ
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
03.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 0Торпедо-БелАЗ
03.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 0Динамо Мн
22.06.2019 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн0 : 3Торпедо-БелАЗ
31.10.2018 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
31.03.2018 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн2 : 1Торпедо-БелАЗ
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
23.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 0 : 3Торпедо-БелАЗ
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал 0 : 2Торпедо-БелАЗ
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн7 : 2
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Динамо Мн
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн4 : 1
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Динамо Мн
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close