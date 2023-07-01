02:53 ()
Свернуть список

БАТЭ - Шахтёр С 06 Июля прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
06 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
БАТЭ
Шахтёр С

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Шахтёр С, которое состоится 06 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
28.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ0 : 2Шахтёр С
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С0 : 1БАТЭ
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 0Шахтёр С
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 0БАТЭ
02.03.2021 Суперкубок Беларуси Финал Шахтёр С0 : 0 5 : 4БАТЭ
07.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1БАТЭ
14.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ2 : 2Шахтёр С
27.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Шахтёр С2 : 2БАТЭ
16.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ3 : 1Шахтёр С
21.11.2018 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С3 : 0БАТЭ
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 1БАТЭ
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 2
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0БАТЭ
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 0
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Шахтёр С
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С3 : 0
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 1Шахтёр С
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С7 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close