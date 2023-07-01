БАТЭ - Шахтёр С 06 Июля прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
06 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Шахтёр С, которое состоится 06 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|28.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Суперкубок Беларуси
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|07.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|14.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|27.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|16.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 1
|21.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3