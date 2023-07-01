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Греция U19 - Испания U19 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Гоцо (Гоцо, Мальта), вместимость: 4000
07 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа B
Греция U19
Испания U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция U19 - Испания U19, которое состоится 07 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа B, оно проводится на стадионе: Гоцо (Гоцо, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция U19
Испания U19
Главные тренеры
Греция Тасос Теос
Испания Хосе Лана
История личных встреч
04.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B 5 : 4Греция U19
16.11.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 2 Греция U191 : 1
13.11.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 2 Греция U190 : 0
10.11.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 2 1 : 0Греция U19
19.11.2019 U19 ЧЕ-2020 Группа 4 1 : 0Греция U19
04.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B 1 : 2Испания U19
29.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 7 3 : 3Испания U19
23.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 7 Испания U192 : 2
16.11.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 8 2 : 2Испания U19
13.11.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 8 Испания U196 : 0

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