Греция U19 - Испания U19 07 Июля прямая трансляция
Стадион: Гоцо (Гоцо, Мальта), вместимость: 4000
07 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция U19 - Испания U19, которое состоится 07 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа B, оно проводится на стадионе: Гоцо (Гоцо, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция U19
Испания U19
Главные тренеры
|Тасос Теос
|Хосе Лана
История личных встреч
|04.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|5 : 4
|16.11.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 2
|1 : 1
|13.11.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 2
|0 : 0
|10.11.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 2
|1 : 0
|19.11.2019
|U19 ЧЕ-2020
|Группа 4
|1 : 0
|04.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|1 : 2
|29.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 7
|3 : 3
|23.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 7
|2 : 2
|16.11.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 8
|2 : 2
|13.11.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 8
|6 : 0