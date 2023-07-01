Исландия U19 - Норвегия U19 07 Июля прямая трансляция
Стадион: Тони Беззина (Паола, Мальта), вместимость: 8000
07 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия U19 - Норвегия U19, которое состоится 07 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа B, оно проводится на стадионе: Тони Беззина (Паола, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Исландия U19
Норвегия U19
Главные тренеры
|Оулафюр Инги Скуласон
|Луиш Беркемайер Пимента
История личных встреч
|04.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|1 : 2
|29.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 4
|3 : 0
|26.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 4
|1 : 1
|23.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 4
|2 : 1
|12.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 12
|1 : 2
|04.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|5 : 4
|07.06.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 6
|3 : 2
|04.06.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 6
|1 : 1
|01.06.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 6
|2 : 3
|12.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 10
|1 : 0