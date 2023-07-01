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Исландия U19 - Норвегия U19 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Тони Беззина (Паола, Мальта), вместимость: 8000
07 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа B
Исландия U19
Норвегия U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия U19 - Норвегия U19, которое состоится 07 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа B, оно проводится на стадионе: Тони Беззина (Паола, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Исландия U19
Норвегия U19
Главные тренеры
Исландия Оулафюр Инги Скуласон
Португалия Луиш Беркемайер Пимента
История личных встреч
04.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B Исландия U191 : 2
29.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 4 Исландия U193 : 0
26.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 4 1 : 1Исландия U19
23.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 4 2 : 1Исландия U19
12.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 12 1 : 2Исландия U19
04.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B Норвегия U195 : 4
07.06.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 6 3 : 2Норвегия U19
04.06.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 6 1 : 1Норвегия U19
01.06.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 6 Норвегия U192 : 3
12.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 10 1 : 0Норвегия U19

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