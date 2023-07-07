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Нафтан - Неман 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
07 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Нафтан
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Неман, которое состоится 07 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Неман
Гродно
История личных встреч
24.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Нафтан2 : 1 ДВНеман
17.09.2017 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Нафтан3 : 2Неман
11.05.2017 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман2 : 1Нафтан
27.11.2016 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман0 : 1Нафтан
02.07.2016 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан2 : 0Неман
18.10.2015 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Нафтан1 : 2Неман
17.06.2015 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман3 : 1Нафтан
21.06.2014 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Нафтан2 : 0Неман
11.04.2014 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман0 : 2Нафтан
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Нафтан
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 3 : 1Нафтан
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Нафтан
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 5 : 0Нафтан
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман0 : 1
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 0 : 2Неман
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 0 : 3Неман
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 0

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