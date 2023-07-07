Нафтан - Неман 07 Июля прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
07 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Неман, которое состоится 07 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Неман
Гродно
История личных встреч
|24.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|17.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 2
|11.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|02.07.2016
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|18.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 2
|17.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|21.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|11.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 2
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0