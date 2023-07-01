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Славия-Мозырь - Энергетик-БГУ 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
07 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Славия-Мозырь
Энергетик-БГУ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Энергетик-БГУ, которое состоится 07 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
14.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь0 : 1Энергетик-БГУ
29.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Энергетик-БГУ5 : 0Славия-Мозырь
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Энергетик-БГУ2 : 3Славия-Мозырь
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Славия-Мозырь2 : 3Энергетик-БГУ
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь2 : 1Энергетик-БГУ
26.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Энергетик-БГУ5 : 0Славия-Мозырь
15.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Славия-Мозырь2 : 2Энергетик-БГУ
05.05.2019 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Энергетик-БГУ1 : 2Славия-Мозырь
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 3 : 2Славия-Мозырь
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь3 : 1
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь1 : 0
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Энергетик-БГУ0 : 1
23.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Энергетик-БГУ0 : 0
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Энергетик-БГУ
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Энергетик-БГУ1 : 0

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