Славия-Мозырь - Энергетик-БГУ 07 Июля прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
07 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Энергетик-БГУ, которое состоится 07 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
|14.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|29.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|5 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 3
|26.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 3
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|26.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|5 : 0
|15.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|05.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|23.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0