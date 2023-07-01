ЦСКА - Динамо М 08 Июля прямая трансляция

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Хесус Медина переходит в «Спартак». Трансферов таких элитных игроков между клубами не было с середины 1990-х.Медина сам попросил отпустить его к прямому конкуренту «Продавайте, он мне не нужен!» В РПЛ назревает громкий трансфер из ЦСКА в «Спартак» 0'Трансферная бомба разрывается в РПЛ прямо сейчас. Защитник Марио Фернандес переходит в «Зенит»!Так был ли у Марио контракт с московским клубом? Почему трансфер Фернандеса в «Зенит» оказался возможен? ЦСКА попал в скверное положение 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию Братского Кубка: ЦСКА — «Динамо». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.