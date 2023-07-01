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ЦСКА - Динамо М 08 Июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
08 Июля 2023 года в 13:30 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, BetBoom Братский Кубок
ЦСКА
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 08 Июля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, BetBoom Братский Кубок, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
15.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Динамо М
13.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
08.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур ЦСКА1 : 1Динамо М
24.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур ЦСКА1 : 0Динамо М
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Динамо М3 : 2ЦСКА
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига 11-й тур ЦСКА3 : 1Динамо М
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Динамо М0 : 0ЦСКА
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур ЦСКА0 : 1Динамо М
05.05.2019 Россия - Премьер-Лига 27-й тур ЦСКА2 : 2Динамо М
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА4 : 0
11.06.2023 Фонбет Кубок России Суперфинал 1 : 1 5 : 6ЦСКА
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА4 : 1
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 0ЦСКА
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 2 : 1ЦСКА
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М2 : 1
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 0Динамо М
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 4
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 0 : 3Динамо М
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М0 : 3
Текстовая трансляция
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