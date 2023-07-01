ЦСКА - Динамо М 08 Июля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
08 Июля 2023 года в 13:30 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, BetBoom Братский Кубок
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 08 Июля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, BetBoom Братский Кубок, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Марцел Личка
История личных встреч
|15.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|13.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|08.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|3 : 2
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 1
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 0
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|0 : 1
|05.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 2
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|11.06.2023
|Фонбет Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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