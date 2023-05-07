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Нефтчи - Црвена Звезда 08 Июля прямая трансляция

Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3046
08 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Кубок PARI Премьер
Нефтчи
Црвена Звезда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтчи - Црвена Звезда, которое состоится 08 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтчи
Баку, Азербайджан
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
Азербайджан Игорь Евгеньевич Гетман (и.о.)
Израиль Барак Бахар
История личных встреч
01.07.2023 Кубок PARI Премьер 3 : 1Нефтчи
28.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур Нефтчи1 : 0
21.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 35-й тур 1 : 3Нефтчи
14.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 34-й тур Нефтчи1 : 1
07.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 33-й тур 4 : 0Нефтчи
04.07.2023 Кубок PARI Премьер Црвена Звезда2 : 1
28.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Црвена Звезда2 : 2
20.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 1Црвена Звезда
13.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Црвена Звезда2 : 1
08.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 2Црвена Звезда

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