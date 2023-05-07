Нефтчи - Црвена Звезда 08 Июля прямая трансляция
Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3046
08 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Кубок PARI Премьер
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтчи - Црвена Звезда, которое состоится 08 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтчи
Баку, Азербайджан
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Игорь Евгеньевич Гетман (и.о.)
|Барак Бахар
История личных встреч
|01.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|3 : 1
|28.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|04.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|2 : 1
|28.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 2