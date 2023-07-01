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Англия U21 - Испания U21 08 Июля прямая трансляция

Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
08 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Финал
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Англия U21
Испания U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Испания U21, которое состоится 08 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Финал, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия U21
Испания U21
1 Англия вр Джеймс Траффорд
14 Англия зщ Джеймс Гарнер
5 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
4 Англия зщ Леви Колвилл
2 Англия зщ Максимилиан Ааронс
17 Англия пз Кёртис Джонс
21 Англия пз Анхель Гомес
20 Англия пз Коул Палмер
10 Англия нп Эмиль Смит-Роу
7 Англия нп Морган Гиббс-Уайт
11 Англия нп Энтони Гордон
1 Испания вр Арнау Тенас
2 Испания зщ Виктор Гомес
14 Испания зщ Айтор Паредес
5 Испания зщ Хон Пачеко
3 Испания зщ Хуан Миранда
20 Испания зщ Мануэль Санчес
17 Испания зщ Серхио Гомес
16 Испания пз Алекс Баэна
6 Испания пз Антонио Бланко
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Испания нп Абель Руис
Главные тренеры
Испания Санти Дения
История личных встреч
12.06.2011 U21 ЧЕ-2011 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Испания U211 : 1Англия U21
18.06.2009 U21 ЧЕ-2009 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Испания U210 : 2Англия U21
05.07.2023 U21 ЧЕ-2023 1/2 финала 0 : 3Англия U21
02.07.2023 U21 ЧЕ-2023 1/4 финала Англия U211 : 0
28.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 3-й тур Англия U212 : 0
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур Англия U212 : 0
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур 0 : 2Англия U21
05.07.2023 U21 ЧЕ-2023 1/2 финала Испания U215 : 1
01.07.2023 U21 ЧЕ-2023 1/4 финала Испания U212 : 1 ДВ
27.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 3-й тур Испания U212 : 2
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 2-й тур Испания U211 : 0
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур 0 : 3Испания U21
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Разбираем провал сборной Германии на Евро-2023.Вслед за взрослой сборной неудачи постигли и молодёжку «Побеждаем — немцы, нет — чёрные и обезьяны». Три причины, почему Германия провалила Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧЕ-2023 (до 21 года): Англия U21 — Испания U21. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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