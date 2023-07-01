Англия U21 - Испания U21 08 Июля прямая трансляция
Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
08 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Финал
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Испания U21, которое состоится 08 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Финал, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия U21
Испания U21
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Джеймс Гарнер
|5
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|4
|зщ
|Леви Колвилл
|2
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|21
|пз
|Анхель Гомес
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|нп
|Эмиль Смит-Роу
|7
|нп
|Морган Гиббс-Уайт
|11
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Арнау Тенас
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|14
|зщ
|Айтор Паредес
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|20
|зщ
|Мануэль Санчес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|16
|пз
|Алекс Баэна
|6
|пз
|Антонио Бланко
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Абель Руис
Главные тренеры
|Санти Дения
История личных встреч
|12.06.2011
|U21 ЧЕ-2011 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|18.06.2009
|U21 ЧЕ-2009 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|05.07.2023
|U21 ЧЕ-2023
|1/2 финала
|0 : 3
|02.07.2023
|U21 ЧЕ-2023
|1/4 финала
|1 : 0
|28.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 3-й тур
|2 : 0
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|05.07.2023
|U21 ЧЕ-2023
|1/2 финала
|5 : 1
|01.07.2023
|U21 ЧЕ-2023
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|27.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
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