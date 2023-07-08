Ислочь - Минск 08 Июля прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
08 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Минск, которое состоится 08 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Минск
Минск
История личных встреч
|10.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 5
|01.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 4
|12.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|12.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 3
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1