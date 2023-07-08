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Ислочь - Минск 08 Июля прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
08 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Ислочь
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Минск, которое состоится 08 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Минск
Минск
История личных встреч
10.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск1 : 5Ислочь
01.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Минск
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск1 : 0Ислочь
27.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 1Минск
06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 0Минск
06.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Минск1 : 1Ислочь
06.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь3 : 4Минск
12.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск0 : 1Ислочь
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Ислочь1 : 1Минск
12.07.2019 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск3 : 3Ислочь
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 1Ислочь
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Ислочь3 : 1
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 3 : 0Ислочь
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Ислочь
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск1 : 0
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Минск
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 1
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Минск
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 1

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