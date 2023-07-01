Белшина - Динамо-Брест 08 Июля прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
08 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Динамо-Брест, которое состоится 08 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|01.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|14.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|21.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3
|13.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|16.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|4 : 2
|14.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|16.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|08.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2014
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3