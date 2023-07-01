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Белшина - Динамо-Брест 08 Июля прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
08 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Белшина
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Динамо-Брест, которое состоится 08 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Белшина2 : 2Динамо-Брест
14.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест1 : 1Белшина
21.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест1 : 2Белшина
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Белшина0 : 3Динамо-Брест
13.08.2016 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест2 : 1Белшина
16.04.2016 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Белшина4 : 2Динамо-Брест
14.09.2015 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1Белшина
16.05.2015 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Белшина2 : 0Динамо-Брест
08.11.2014 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Белшина2 : 1Динамо-Брест
28.09.2014 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо-Брест0 : 1Белшина
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 7 : 2Белшина
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Белшина1 : 2
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 0 : 0Белшина
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 2 : 0Белшина
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 7 : 3Белшина
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест2 : 1
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 4 : 1Динамо-Брест
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 0
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 0Динамо-Брест
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3

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