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Слуцк - Гомель 08 Июля прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
08 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Слуцк
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Гомель, которое состоится 08 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Гомель
Гомель
История личных встреч
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель1 : 0Слуцк
27.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Слуцк2 : 2Гомель
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 4Гомель
07.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель4 : 1Слуцк
10.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 4Слуцк
06.04.2019 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 6Гомель
13.07.2018 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк0 : 1Гомель
31.03.2018 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель0 : 0Слуцк
26.08.2017 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк1 : 0Гомель
30.04.2017 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Гомель0 : 1Слуцк
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Слуцк
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк3 : 1
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк1 : 0
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Слуцк
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Гомель
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель2 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель2 : 0

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