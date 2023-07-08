Слуцк - Гомель 08 Июля прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
08 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Гомель, которое состоится 08 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Гомель
Гомель
История личных встреч
|15.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|27.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|18.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 4
|07.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|4 : 1
|10.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 4
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 6
|13.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|31.03.2018
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|26.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|30.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|19.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0