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Зенит - Фенербахче 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
09 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Кубок PARI Премьер
Зенит
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Фенербахче, которое состоится 09 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Турция Исмаил Картал
История личных встреч
23.03.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фенербахче2 : 2Зенит
21.02.2019 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Зенит3 : 1Фенербахче
12.02.2019 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Фенербахче1 : 0Зенит
04.07.2023 Кубок PARI Премьер 2 : 1Зенит
01.07.2023 Кубок PARI Премьер Зенит3 : 1
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 0
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 1
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 2 : 2
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Фенербахче3 : 0 Т
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур 3 : 0Фенербахче
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче2 : 0
21.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур 0 : 3 ТФенербахче
18.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1
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Переход Марио Фернандеса в «Зенит» – самая мощная трансферная бомба летнего окна в РПЛ.Возможные аргументы в пользу подписания экс-армейца Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок PARI Премьер: «Зенит» — «Фенербахче». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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