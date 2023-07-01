Зенит - Фенербахче 09 Июля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
09 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Кубок PARI Премьер
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Фенербахче, которое состоится 09 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Исмаил Картал
История личных встреч
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|21.02.2019
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
|12.02.2019
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 0
|04.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|2 : 1
|01.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|3 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 0 Т
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|0 : 3 Т
|18.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Переход Марио Фернандеса в «Зенит» – самая мощная трансферная бомба летнего окна в РПЛ.Возможные аргументы в пользу подписания экс-армейца Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок PARI Премьер: «Зенит» — «Фенербахче». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.