Италия U19 - Польша U19 09 Июля прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
09 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U19 - Польша U19, которое состоится 09 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа A, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия U19
Польша U19
Главные тренеры
|Альберто Боллини
|Марцин Брош
История личных встреч
|06.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа A
|5 : 1
|03.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа A
|0 : 4
|28.06.2022
|U19 ЧЕ-2022
|1/2 финала
|2 : 1
|24.06.2022
|U19 ЧЕ-2022
|Группа A
|4 : 1
|21.06.2022
|U19 ЧЕ-2022
|Группа A
|0 : 1
|06.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа A
|0 : 2
|03.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа A
|0 : 2
|12.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|2 : 2
|09.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|4 : 0
|06.10.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 5
|3 : 1