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Италия U19 - Польша U19 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
09 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа A
Италия U19
Польша U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U19 - Польша U19, которое состоится 09 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа A, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия U19
Польша U19
Главные тренеры
Италия Альберто Боллини
Польша Марцин Брош
История личных встреч
06.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 5 : 1Италия U19
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 0 : 4Италия U19
28.06.2022 U19 ЧЕ-2022 1/2 финала 2 : 1Италия U19
24.06.2022 U19 ЧЕ-2022 Группа A 4 : 1Италия U19
21.06.2022 U19 ЧЕ-2022 Группа A 0 : 1Италия U19
06.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 0 : 2Польша U19
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Польша U190 : 2
12.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 Польша U192 : 2
09.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 Польша U194 : 0
06.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 3 : 1Польша U19

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