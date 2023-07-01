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Португалия U19 - Мальта U19 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Гоцо (Гоцо, Мальта), вместимость: 4000
09 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа A
Португалия U19
Мальта U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U19 - Мальта U19, которое состоится 09 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа A, оно проводится на стадионе: Гоцо (Гоцо, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия U19
Мальта U19
Главные тренеры
Португалия Жуакин Мильейру
Португалия Жозе Кардошу Мендеш
История личных встреч
06.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Португалия U195 : 1
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 0 : 2Португалия U19
29.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 3 2 : 0Португалия U19
26.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 3 Португалия U194 : 1
23.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 3 Португалия U194 : 0
06.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Мальта U190 : 2
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Мальта U190 : 4
12.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 Мальта U190 : 1
09.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 4 : 0Мальта U19
06.10.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 5 4 : 2Мальта U19

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