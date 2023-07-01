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Гран-при Великобритании смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2023. Этап 11. Сильверстоун, Великобритания

Арена: Автодром Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания)
Этап 11, Сильверстоун, Великобритания. Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
09 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Ландо Норрис McLaren
3 Австралия Оскар Пиастри McLaren
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
6 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
7 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
8 Таиланд Александер Албон Williams
9 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
10 Франция Пьер Гасли Alpine
11 Германия Нико Хюлькенберг Haas
12 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
13 Франция Эстебан Окон Alpine
14 США Логан Сарджент Williams
15 Мексика Серхио Перес Red Bull
16 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
17 Китай Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo
18 Нидерланды Ник де Врис Scuderia AlphaTauri
19 Дания Кевин Магнуссен Haas
20 Финляндия Валттери Боттас Alfa Romeo

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