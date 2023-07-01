Гран-при Великобритании смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2023. Этап 11. Сильверстоун, Великобритания
Арена: Автодром Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания)Этап 11, Сильверстоун, Великобритания. Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
09 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Ландо Норрис
|McLaren
|3
|Оскар Пиастри
|McLaren
|4
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|5
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|8
|Александер Албон
|Williams
|9
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|11
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|14
|Логан Сарджент
|Williams
|15
|Серхио Перес
|Red Bull
|16
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|18
|Ник де Врис
|Scuderia AlphaTauri
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo