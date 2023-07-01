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Греция U19 - Исландия U19 10 Июля прямая трансляция

Стадион: Тони Беззина (Паола, Мальта), вместимость: 8000
10 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа B
Греция U19
Исландия U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция U19 - Исландия U19, которое состоится 10 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа B, оно проводится на стадионе: Тони Беззина (Паола, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция U19
Исландия U19
Главные тренеры
Греция Тасос Теос
Исландия Оулафюр Инги Скуласон
История личных встреч
16.11.2019 U19 ЧЕ-2020 Группа 4 Греция U192 : 5Исландия U19
07.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B Греция U190 : 5
04.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B 5 : 4Греция U19
16.11.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 2 Греция U191 : 1
13.11.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 2 Греция U190 : 0
10.11.2021 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 2 1 : 0Греция U19
07.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B Исландия U191 : 1
04.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B Исландия U191 : 2
29.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 4 Исландия U193 : 0
26.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 4 1 : 1Исландия U19
23.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 4 2 : 1Исландия U19

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