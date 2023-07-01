Греция U19 - Исландия U19 10 Июля прямая трансляция
Стадион: Тони Беззина (Паола, Мальта), вместимость: 8000
10 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция U19 - Исландия U19, которое состоится 10 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа B, оно проводится на стадионе: Тони Беззина (Паола, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция U19
Исландия U19
Главные тренеры
|Тасос Теос
|Оулафюр Инги Скуласон
История личных встреч
|16.11.2019
|U19 ЧЕ-2020
|Группа 4
|2 : 5
|07.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|0 : 5
|04.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|5 : 4
|16.11.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 2
|1 : 1
|13.11.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 2
|0 : 0
|10.11.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 2
|1 : 0
|07.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|1 : 1
|04.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|1 : 2
|29.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 4
|3 : 0
|26.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 4
|1 : 1
|23.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 4
|2 : 1