Испания U19 - Норвегия U19 10 Июля прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
10 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U19 - Норвегия U19, которое состоится 10 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Группа B, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания U19
Норвегия U19
Главные тренеры
|Хосе Лана
|Луиш Беркемайер Пимента
История личных встреч
|07.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|0 : 5
|04.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|1 : 2
|29.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 7
|3 : 3
|23.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 7
|2 : 2
|16.11.2021
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 8
|2 : 2
|07.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|1 : 1
|04.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|5 : 4
|07.06.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 6
|3 : 2
|04.06.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 6
|1 : 1
|01.06.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 6
|2 : 3