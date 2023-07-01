Балкани - Лудогорец 11 Июля прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
11 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - Лудогорец, которое состоится 11 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балкани
Сува-Река, Косово
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Илир Дая
История личных встреч
|03.11.2022
|Лига конференций
|Группа G. 6-й тур
|1 : 0
|27.10.2022
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|0 : 1
|13.10.2022
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|1 : 2
|06.10.2022
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|3 : 4
|15.09.2022
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|3 : 2
|07.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 2
|15.05.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 0