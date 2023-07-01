Линкольн - Карабах 11 Июля прямая трансляция
Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар), вместимость: 5000
11 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линкольн - Карабах, которое состоится 11 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Виктория (Гибралтар, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|26.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|12.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|05.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|09.12.2021
|Лига конференций
|Группа F. 6-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 1
|22.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0
|02.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4