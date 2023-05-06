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Урарту - Зриньски 11 Июля прямая трансляция

11 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Урарту
Зриньски

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Зриньски, которое состоится 11 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урарту
Ереван, Армения
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Россия Ильшат Галимзянович Файзулин
История личных встреч
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Урарту1 : 1
02.06.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур 0 : 1Урарту
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур 3 : 2Урарту
22.05.2023 Армения - Премьер-лига 33-й тур Урарту1 : 0
17.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур 0 : 4Урарту
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур 3 : 0Зриньски
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур Зриньски2 : 1
12.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 31-й тур 1 : 3Зриньски
06.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 30-й тур Зриньски4 : 1
30.04.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 29-й тур 0 : 2Зриньски

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