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КИ Клаксвик - Ференцварош 11 Июля прямая трансляция

11 Июля 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
КИ Клаксвик
Ференцварош

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Ференцварош, которое состоится 11 Июля 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
История личных встреч
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч КИ Клаксвик2 : 1 3 : 4
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 2КИ Клаксвик
27.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч КИ Клаксвик1 : 0
20.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0КИ Клаксвик
13.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч КИ Клаксвик3 : 1
28.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур 1 : 0Ференцварош
20.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур Ференцварош1 : 3
13.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 31-й тур 2 : 0Ференцварош
06.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 30-й тур Ференцварош3 : 0
01.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 29-й тур 2 : 3Ференцварош
Текстовая трансляция
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