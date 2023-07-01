Хамрун Спартанс - Маккаби Х 11 Июля прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
11 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хамрун Спартанс - Маккаби Х, которое состоится 11 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
|Бранко Нишевич
История личных встреч
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 1 : 4
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|20.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|5 : 0
|15.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 5
|08.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|3 : 1
|01.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|1 : 2