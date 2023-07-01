21:57 ()
Свернуть список

Хамрун Спартанс - Маккаби Х 11 Июля прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
11 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хамрун Спартанс
Маккаби Х

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хамрун Спартанс - Маккаби Х, которое состоится 11 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
Сербия Бранко Нишевич
История личных встреч
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Хамрун Спартанс3 : 3
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 4 : 1Хамрун Спартанс
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2 1 : 4Хамрун Спартанс
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс0 : 1
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Хамрун Спартанс1 : 0
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Маккаби Х5 : 0
15.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 5Маккаби Х
08.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Маккаби Х3 : 1
01.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 33-й тур 2 : 1Маккаби Х
23.04.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 32-й тур 1 : 2Маккаби Х

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close