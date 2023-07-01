Олимпия Л - Валмиера 11 Июля прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
11 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Валмиера, которое состоится 11 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Валмиера
Валмиера, Латвия
Главные тренеры
|Юргис Калнс
История личных встреч
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 2 : 4
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|12.08.2021
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|07.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|6 : 0
|03.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|0 : 0
|29.06.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 20-й тур
|1 : 1
|25.06.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 19-й тур
|3 : 0
|09.06.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 18-й тур
|1 : 0