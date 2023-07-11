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Ракув - Флора 11 Июля прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
11 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ракув
Флора

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Флора, которое состоится 11 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Флора
Таллин, Эстония
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Эстония Юрген Хенн
История личных встреч
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Ракув1 : 1
21.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур 1 : 2Ракув
14.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Ракув0 : 2
07.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур 1 : 0Ракув
28.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Ракув4 : 0
07.07.2023 Эстония - Мейстрилига 20-й тур 0 : 0Флора
02.07.2023 Эстония - Мейстрилига 19-й тур Флора3 : 0
28.06.2023 Эстония - Мейстрилига 18-й тур 0 : 0Флора
10.06.2023 Эстония - Мейстрилига 17-й тур 1 : 5Флора
07.06.2023 Эстония - Мейстрилига 16-й тур Флора0 : 0

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