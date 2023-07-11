Ракув - Флора 11 Июля прямая трансляция
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
11 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Флора, которое состоится 11 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Флора
Таллин, Эстония
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Юрген Хенн
История личных встреч
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|0 : 2
|07.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 0
|28.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|4 : 0
|07.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|20-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|19-й тур
|3 : 0
|28.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|18-й тур
|0 : 0
|10.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|17-й тур
|1 : 5
|07.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|16-й тур
|0 : 0