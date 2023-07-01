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Шэмрок Роверс - Брейдаблик 11 Июля прямая трансляция

Стадион: Таллахт (Дублин, Ирландия), вместимость: 8600
11 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
Брейдаблик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шэмрок Роверс - Брейдаблик, которое состоится 11 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Таллахт (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
Ирландия Стивен Брэдли
Исландия Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
07.07.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 23-й тур 0 : 0Шэмрок Роверс
30.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 22-й тур 2 : 0Шэмрок Роверс
26.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 25-й тур Шэмрок Роверс1 : 0
23.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 21-й тур 2 : 2Шэмрок Роверс
09.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 20-й тур Шэмрок Роверс4 : 0
30.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. Финал 0 : 5Брейдаблик
27.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. 1/2 финала 1 : 7Брейдаблик
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Брейдаблик
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик1 : 3
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Брейдаблик

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