21:58 ()
Свернуть список

Партизани - БАТЭ 11 Июля прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
11 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Партизани
БАТЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизани - БАТЭ, которое состоится 11 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизани
Тирана, Албания
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
Албания Дритан Мехмети
Беларусь Александр Сергеевич Михайлов
История личных встреч
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизани0 : 1 4 : 5
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Партизани
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизани0 : 2
22.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Партизани
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 3Партизани
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ2 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 1БАТЭ
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 2
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0БАТЭ
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close