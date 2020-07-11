Партизани - БАТЭ 11 Июля прямая трансляция
Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
11 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизани - БАТЭ, которое состоится 11 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизани
Тирана, Албания
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
|Дритан Мехмети
|Александр Сергеевич Михайлов
История личных встреч
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 4 : 5
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|22.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2