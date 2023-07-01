Жальгирис - Струга 11 Июля прямая трансляция
11 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жальгирис - Струга, которое состоится 11 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Струга
Струга, Северная Македония
Главные тренеры
|Владимир Николаевич Чебурин
|Шпетим Дуро
История личных встреч
|06.07.2023
|Литва - А лига
|21-й тур
|3 : 0
|02.07.2023
|Литва - А лига
|20-й тур
|1 : 4
|27.06.2023
|Литва - А лига
|22-й тур
|2 : 5
|22.06.2023
|Литва - А лига
|19-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Литва - А лига
|18-й тур
|0 : 0
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1