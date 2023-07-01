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Жальгирис - Струга 11 Июля прямая трансляция

11 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Жальгирис
Струга

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жальгирис - Струга, которое состоится 11 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Струга
Струга, Северная Македония
Главные тренеры
Казахстан Владимир Николаевич Чебурин
Албания Шпетим Дуро
История личных встреч
06.07.2023 Литва - А лига 21-й тур Жальгирис3 : 0
02.07.2023 Литва - А лига 20-й тур 1 : 4Жальгирис
27.06.2023 Литва - А лига 22-й тур 2 : 5Жальгирис
22.06.2023 Литва - А лига 19-й тур 1 : 2Жальгирис
11.06.2023 Литва - А лига 18-й тур Жальгирис0 : 0
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Струга1 : 4
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Струга

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