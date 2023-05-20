Астана - Динамо Тб 12 Июля прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
12 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Динамо Тб, которое состоится 12 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Главные тренеры
|Георгий Чиабришвили
История личных встреч
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|4 : 4