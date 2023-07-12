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ХИК - Ларн 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
12 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
ХИК
Ларн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Ларн, которое состоится 12 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
История личных встреч
08.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК0 : 1
01.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 1ХИК
27.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 1ХИК
11.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК1 : 0
07.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 2ХИК
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ларн0 : 1
05.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Ларн
12.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Ларн1 : 0
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 0Ларн
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Ларн

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