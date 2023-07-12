ХИК - Ларн 12 Июля прямая трансляция
Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
12 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Ларн, которое состоится 12 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
История личных встреч
|08.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|0 : 1
|01.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|27.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 0
|07.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 2
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|05.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|12.08.2021
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|05.08.2021
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1