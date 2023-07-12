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Фарул - Шериф 12 Июля прямая трансляция

12 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Фарул
Шериф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарул - Шериф, которое состоится 12 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарул
Констанца, Румыния
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
Румыния Георге Хаджи
Молдавия Виктор Васильевич Михайлов (и.о.)
Италия Роберто Бордин
История личных встреч
28.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 10-й тур 1 : 2Фарул
21.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 9-й тур Фарул3 : 2
13.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 8-й тур 1 : 1Фарул
06.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 7-й тур Фарул7 : 2
29.04.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 6-й тур 1 : 1Фарул
16.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Шериф
09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Шериф0 : 1
23.02.2023 Лига конференций 1/16 финала. 2-й матч 1 : 3Шериф
16.02.2023 Лига конференций 1/16 финала. 1-й матч Шериф0 : 1
03.11.2022 Лига Европы Группа E. 6-й тур Шериф1 : 0

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