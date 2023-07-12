Фарул - Шериф 12 Июля прямая трансляция
12 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарул - Шериф, которое состоится 12 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фарул
Констанца, Румыния
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
|Георге Хаджи
|Виктор Васильевич Михайлов (и.о.)
|Роберто Бордин
История личных встреч
|28.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|3 : 2
|13.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 7-й тур
|7 : 2
|29.04.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|1 : 1
|16.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2023
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 3
|16.02.2023
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 1
|03.11.2022
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|1 : 0