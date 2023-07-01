02:21 ()
Свернуть список

Слован Бр - Свифт Эсперанж 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
12 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Слован Бр
Свифт Эсперанж

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Свифт Эсперанж, которое состоится 12 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
История личных встреч
16.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Слован Бр2 : 2 1 : 4
09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Слован Бр
03.11.2022 Лига конференций Группа H. 6-й тур 1 : 2Слован Бр
27.10.2022 Лига конференций Группа H. 5-й тур Слован Бр2 : 1
13.10.2022 Лига конференций Группа H. 4-й тур Слован Бр3 : 3
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Свифт Эсперанж1 : 1
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Свифт Эсперанж

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close