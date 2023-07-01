Слован Бр - Свифт Эсперанж 12 Июля прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
12 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Свифт Эсперанж, которое состоится 12 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|16.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2 1 : 4
|09.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.11.2022
|Лига конференций
|Группа H. 6-й тур
|1 : 2
|27.10.2022
|Лига конференций
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
|13.10.2022
|Лига конференций
|Группа H. 4-й тур
|3 : 3
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0