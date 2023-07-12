Хеккен - ТНС 12 Июля прямая трансляция
12 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - ТНС, которое состоится 12 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Главные тренеры
|Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
|08.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|14-й тур
|1 : 2
|02.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|13-й тур
|2 : 2
|11.06.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|12-й тур
|3 : 0
|05.06.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|11-й тур
|0 : 2
|29.05.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|10-й тур
|4 : 1
|26.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|13.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|05.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|12.08.2021
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1 4 : 1