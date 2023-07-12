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Хеккен - ТНС 12 Июля прямая трансляция

12 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хеккен
ТНС

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - ТНС, которое состоится 12 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Главные тренеры
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
08.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 14-й тур 1 : 2Хеккен
02.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 13-й тур 2 : 2Хеккен
11.06.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 12-й тур Хеккен3 : 0
05.06.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 11-й тур 0 : 2Хеккен
29.05.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 10-й тур Хеккен4 : 1
26.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч ТНС0 : 0
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0ТНС
13.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0 ДВТНС
05.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС1 : 0
12.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1 4 : 1ТНС

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