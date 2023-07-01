Дюделанж - Сент-Патрикс 12 Июля прямая трансляция
12 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дюделанж - Сент-Патрикс, которое состоится 12 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Сент-Патрикс
Дублин, Ирландия
Главные тренеры
|Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
История личных встреч
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|11.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|04.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|26.07.2022
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|07.07.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|23-й тур
|1 : 1
|30.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|22-й тур
|7 : 0
|26.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|25-й тур
|1 : 1
|23.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|21-й тур
|1 : 0
|09.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|20-й тур
|2 : 1