Б-36 Торсхавн - Пайде 12 Июля прямая трансляция
12 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Б-36 Торсхавн - Пайде, которое состоится 12 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Пайде
Пайде, Эстония
Главные тренеры
|Дан Бримсвуйк
История личных встреч
|09.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|03.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1 4 : 3
|07.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|20-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|19-й тур
|1 : 1
|27.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|18-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|17-й тур
|0 : 1
|07.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|16-й тур
|0 : 0