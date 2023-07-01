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Б-36 Торсхавн - Пайде 12 Июля прямая трансляция

12 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Б-36 Торсхавн
Пайде

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Б-36 Торсхавн - Пайде, которое состоится 12 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Пайде
Пайде, Эстония
Главные тренеры
Фарерские острова Дан Бримсвуйк
История личных встреч
09.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Б-36 Торсхавн1 : 2
03.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Б-36 Торсхавн
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Б-36 Торсхавн
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Б-36 Торсхавн1 : 0
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Б-36 Торсхавн3 : 1 4 : 3
07.07.2023 Эстония - Мейстрилига 20-й тур Пайде0 : 0
30.06.2023 Эстония - Мейстрилига 19-й тур 1 : 1Пайде
27.06.2023 Эстония - Мейстрилига 18-й тур Пайде0 : 0
11.06.2023 Эстония - Мейстрилига 17-й тур 0 : 1Пайде
07.06.2023 Эстония - Мейстрилига 16-й тур 0 : 0Пайде

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