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Фенербахче - Црвена Звезда 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3046
12 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Кубок PARI Премьер
Фенербахче
1-й тайм
0 : 1
Црвена Звезда

    0'
    45'
    90'
    • 1'
      0:1
    Анонс матча
    Стартовый состав
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Црвена Звезда, которое состоится 12 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Фенербахче
    Стамбул, Турция
    Црвена Звезда
    Белград, Сербия
    1ТурцияврАлтай Байындыр
    2БразилиязщГуставо Энрике
    41ВенгриязщАттила Салаи
    14БразилиязщЛуан Перес
    21НигерияпзБрайт Осайи-Самуэль
    5БразилияпзВиллиан Арао
    27ПортугалияпзМигель Крешпу да Силва
    77ТурцияпзБурак Кападжак
    17ТурцияпзИрфан Кахведжи
    23БельгиянпМиши Батшуайи-Атунга
    9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
    1СербияврЗоран Попович
    25СербиязщСтрахиня Эракович
    15АвстриязщАлександар Драгович
    33СербияпзСрджан Мияйлович
    6Новая ЗеландияпзМарко Стаменич
    20ЗамбияпзКингз Кангва
    80СербияпзСтефан Митрович
    4ЧерногорияпзМирко Иванич
    30ГананпОсман Букари
    14НигериянпПитер Олайинка
    17ФранциянпЖан-Филипп Крассо
    Главные тренеры
    ТурцияИсмаил Картал
    ИзраильБарак Бахар
    История личных встреч
    09.07.2023 Кубок PARI Премьер 0 : 0 4 : 3Фенербахче
    07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Фенербахче3 : 0 Т
    04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур 3 : 0Фенербахче
    30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче2 : 0
    21.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур 0 : 3 ТФенербахче
    08.07.2023 Кубок PARI Премьер 0 : 4Црвена Звезда
    04.07.2023 Кубок PARI Премьер Црвена Звезда2 : 1
    28.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Црвена Звезда2 : 2
    20.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 1Црвена Звезда
    13.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Црвена Звезда2 : 1
    Турнирная таблица
    КомандаИИВПМячиОО% очков
    1 Црвена Звезда2 2 0 6-1 6 100.0
    2 Зенит3 2 1 4-3 5 55.6
    3 Фенербахче1 0 1 0-0 1 33.3
    4 Нефтчи Б2 0 2 1-7 0 0.0

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