Фенербахче - Црвена Звезда 12 Июля прямая трансляция
Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3046
12 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Кубок PARI Премьер
1-й тайм
0 : 1
0'
45'
90'
- 1'0:1
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Црвена Звезда, которое состоится 12 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Црвена Звезда
Белград, Сербия
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|2
|зщ
|Густаво Энрике
|41
|зщ
|Аттила Салаи
|14
|зщ
|Луан Перес
|21
|пз
|Брайт Осайи-Самуэль
|5
|пз
|Виллиан Арао
|27
|пз
|Мигель Крешпу да Силва
|77
|пз
|Бурак Кападжак
|17
|пз
|Ирфан Кахведжи
|23
|нп
|Миши Батшуайи-Атунга
|9
|нп
|Эдин Джеко
|1
|вр
|Зоран Попович
|25
|зщ
|Страхиня Эракович
|15
|зщ
|Александар Драгович
|33
|пз
|Срджан Мияйлович
|6
|пз
|Марко Стаменич
|20
|пз
|Кингз Кангва
|80
|пз
|Стефан Митрович
|4
|пз
|Мирко Иванич
|30
|нп
|Осман Букари
|14
|нп
|Питер Олайинка
|17
|нп
|Жан-Филипп Крассо
Главные тренеры
|Исмаил Картал
|Барак Бахар
История личных встреч
|09.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 0 4 : 3
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 0 Т
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|0 : 3 Т
|08.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 4
|04.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|2 : 1
|28.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Црвена Звезда
|2
|2
|0
|6-1
|6
|100.0
|2
|Зенит
|3
|2
|1
|4-3
|5
|55.6
|3
|Фенербахче
|1
|0
|1
|0-0
|1
|33.3
|4
|Нефтчи Б
|2
|0
|2
|1-7
|0
|0.0