Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед 12 Июля прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
12 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
2-й тайм
2 : 0
- 23'Ханнибал Межбри
- 67'1:0
- 81'2:0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 08 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
|22
|вр
|Том Хитон
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|пз
|Джейдон Санчо
|37
|пз
|Кобби Майну
|42
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|46
|пз
|Ханнибал Межбри
|62
|пз
|Омари Форсон
|16
|нп
|Амад Диалло
|13
|вр
|Кристоффер Клессон
|37
|зщ
|Коди Драмех
|13
|зщ
|Лео Ельде
|6
|зщ
|Лиам Купер
|62
|зщ
|Джеремайя Чилокоа-Маллен
|18
|пз
|Дарко Гьяби
|42
|пз
|Сэм Гринвуд
|46
|пз
|Джейми Шаклтон
|23
|нп
|Луис Синистерра
|7
|нп
|Иан Поведа-Окампо
|24
|нп
|Жоржиньо Рюттер
Запасные
|30
|вр
|Нэйтан Бишоп
|38
|вр
|Матей Коварж
|33
|зщ
|Брендон Уильямс
|зщ
|Рис Беннетт
|48
|зщ
|Уильям Фиш
|63
|зщ
|Марк Хурадо
|пз
|Тоби Кольер
|44
|пз
|Дэниел Гор
|40
|вр
|Дани ван ден Хёвел
|вр
|Харри Кристи
|2
|зщ
|Люк Эйлинг
|21
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|34
|зщ
|Диогу Монтейру
|зщ
|Кристан Мур
|63
|пз
|Арчи Грей
|21
|пз
|Дэниел Джеймс
|пз
|Льюис Бейт
|9
|нп
|Патрик Бэмфорд
|16
|нп
|Сонни Перкинс
|30
|нп
|Джозеф Джелхардт
|49
|нп
|Матео Джозеф
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|08.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|20.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 4
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 0
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|6 : 2
|17.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|4 : 0
|20.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 3
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 1