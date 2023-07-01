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Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
12 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
2-й тайм
2 : 0
Лидс Юнайтед

  • 23'
    Ханнибал Межбри
  • 67'
    1:0
  • 81'
    2:0
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 08 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер, Англия
    Лидс Юнайтед
    Лидс, Англия
    22АнглияврТом Хитон
    6АргентиназщЛисандро Мартинес
    19ФранциязщРафаэль Варан
    29АнглиязщАарон Ван-Биссака
    25АнглияпзДжейдон Санчо
    37АнглияпзКобби Майну
    42ПортугалияпзБруну Фернандеш
    7АнглияпзМэйсон Маунт
    46ТуниспзХаннибал Межбри
    62АнглияпзОмари Форсон
    16Кот-д'ИвуарнпАмад Диалло
    13НорвегияврКристоффер Клессон
    37АнглиязщКоди Драмех
    13НорвегиязщЛео Ельде
    6ШотландиязщЛиам Купер
    62ШотландиязщДжеремайя Чилокоа-Маллен
    18АнглияпзДарко Гьяби
    42АнглияпзСэм Гринвуд
    46АнглияпзДжейми Шаклтон
    23КолумбиянпЛуис Синистерра
    7АнглиянпИан Поведа-Окампо
    24ФранциянпЖоржиньо Рюттер
    Запасные
    30АнглияврНэйтан Бишоп
    38ЧехияврМатей Коварж
    33АнглиязщБрендон Уильямс
    АнглиязщРис Беннетт
    48АнглиязщУильям Фиш
    63ИспаниязщМарк Хурадо
    АнглияпзТоби Кольер
    44АнглияпзДэниел Гор
    40НидерландыврДани ван ден Хёвел
    АнглияврХарри Кристи
    2АнглиязщЛюк Эйлинг
    21НидерландызщПаскаль Стрёйк
    34ПортугалиязщДиогу Монтейру
    АнглиязщКристан Мур
    63АнглияпзАрчи Грей
    21УэльспзДэниел Джеймс
    АнглияпзЛьюис Бейт
    9АнглиянпПатрик Бэмфорд
    16АнглиянпСонни Перкинс
    30АнглиянпДжозеф Джелхардт
    49АнглиянпМатео Джозеф
    Главные тренеры
    НидерландыЭрик тен Хаг
    ГерманияДаниэль Фарке
    История личных встреч
    12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
    08.02.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Лидс Юнайтед
    20.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Лидс Юнайтед2 : 4Манчестер Юнайтед
    14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед5 : 1Лидс Юнайтед
    25.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Манчестер Юнайтед
    20.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед6 : 2Лидс Юнайтед
    17.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Манчестер Юнайтед4 : 0Лидс Юнайтед
    20.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 3Манчестер Юнайтед
    03.06.2023 Кубок Англии Финал 2 : 1Манчестер Юнайтед
    28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
    25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1
    20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
    13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
    28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 4
    21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
    13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
    06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 1Лидс Юнайтед
    30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 4 : 1Лидс Юнайтед

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