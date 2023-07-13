Тобол - Хонка 13 Июля прямая трансляция
13 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Хонка, которое состоится 13 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай, Казахстан
Хонка
Эспоо, Финляндия
История личных встреч
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|08.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 0
|01.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|27.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 0
|11.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|07.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|2 : 1