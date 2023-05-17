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Арарат-Армения - Эгнатия 13 Июля прямая трансляция

13 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Арарат-Армения
Эгнатия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Эгнатия, которое состоится 13 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Главные тренеры
Албания Эдлир Тетова
История личных встреч
05.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур 2 : 5Арарат-Армения
01.06.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур Арарат-Армения0 : 0
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур 2 : 1Арарат-Армения
22.05.2023 Армения - Премьер-лига 33-й тур Арарат-Армения4 : 1
17.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур 0 : 2Арарат-Армения
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Эгнатия

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