Пюник - Нарва Транс 13 Июля прямая трансляция
13 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Нарва Транс, которое состоится 13 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пюник
Ереван, Армения
Нарва Транс
Нарва, Эстония
Главные тренеры
|Егише Меликович Меликян
История личных встреч
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|02.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|26.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|15.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 3
|08.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|20-й тур
|0 : 4
|01.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|19-й тур
|3 : 0
|27.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|18-й тур
|3 : 0
|11.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|17-й тур
|2 : 0
|07.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|16-й тур
|0 : 1